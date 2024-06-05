В ряде областей из-за превышения лимитов введены также аварийные отключения света.

В Украине действуют графики плановых отключений света из-за существенного дефицита в энергосистеме. При этом большая нагрузка идет от кондиционеров, заявил директор компании-поставщика YASNO Сергей Коваленко.

"Вот вы смеетесь, а кондиционеры в Киеве дали 350 МВт в день. Это больше чем некоторые областные центры", – написал он в соцсети Х.

В комментариях к сообщению Коваленко отметил, что речь идет не только о бытовых потребителях.

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"Всех. Кондиционирование же есть и у бизнеса. Это совокупный скачок потребления с повышением температуры", – пояснил он.

Между тем в ряде областей из-за превышения лимитов введены также аварийные отключения света. Как сообщили в "Укрэнерго", вечером 5 июня пришлось применить аварийные отключения в 12 регионах. Речь идет о Харьковской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской, Ривненской, Волынской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Запорожской областях.

Отмечалось, что возможны перерывы и в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

"Аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления", – добавили в "Укрэнерго".

Ситуация в энергосистеме Украины: прогнозы

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключения света по Украине летом могут длиться по 10 часов. По его словам, Украина уже потеряла 9,8 ГВт мощности после последнего обстрела гидроэлектростанций.

Кроме того, он прогнозирует, что украинцам зимой будет очень сложно в многоквартирных домах из-за длительного отсутствия электроэнергии. Попенко говорит, что стоит искать возможность переехать в другие города или области, где будет снабжение электроэнергии.

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