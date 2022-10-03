По его словам, гуманитарная ситуация в области довольно критическая и сложная, органы власти готовятся к эвакуации населения с деоккупированных территорий, потому что восстановить инфраструктуру быстро невозможно.

Оккупанты отключили Херсон от газоснабжения, а на деоккупированных территориях области, кроме газа, нет и электричества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань на брифинге, информируя о гуманитарной ситуации перед зимой.

"На сегодняшний день Херсон отключен от газоснабжения. Рашисты, отключив газоснабжения, начали обвинять Украину, что это правительство выключило газ. Но это не так. Это они нагнетают", - отметил Хлань.

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По его словам, правобережная часть Херсона не подготовлена к отопительному сезону и, соответственно, к зиме. На левом берегу, отметил он, ситуация не такая критическая.

Кроме того, Хлань заявил, что наибольшее беспокойство вызывают недавно деоккупированные населенные пункты – там разрушена вся инфраструктура, нет ни газа, ни электроснабжения.

"Здесь задача номер один и правительства, и всех волонтерских организаций, помочь людям, которые остались в этих населенных пунктах, чтобы они смогли пройти этот гуманитарный кризис", - сказал Хлань.

Он подчеркнул, что ситуация на Херсонщине довольно критическая и сложная. Органы власти готовят к эвакуации население с деоккупированных территорий, потому что восстановить инфраструктуру быстро невозможно.

"Созданы гуманитарные хабы, которые будут принимать людей, как из освобожденных городов, так и тех, кто выезжает с оккупированной территории. Есть возможность предоставлять временное жилье, помощь продуктами, в трудоустройстве и в дальнейшем с переездом, возможно в другие населенные пункты", - сказал депутат.

Ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, сегодня начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ продолжают бои и закрепляются на освобожденных территориях Херсонщины.

По ее словам, продолжается работа с местным населением вдоль линии фронта в тех населенных пунктах, которые страдают от огня врага, организуется эвакуация.

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