Оккупанты фактически уничтожили и Каховскую ГЭС и Каховское водохранилище.

Причиной подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами могла стать паника перед украинским контрнаступлением.

Об этом заявил военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире информационного телемарафона, отметив при этом, что сейчас Силы обороны проводят разведку боем по нескольким направлениям в Запорожской области, из-за чего враг мог решить, что защитники Украины могут форсировать Днепр.

"Действительно, это могло как-то повлечь хаотизацию в российском командовании, и они решили действовать по левому берегу Днепра, чтобы обезопасить себя от вероятности форсирования Днепра Силами обороны Украины и открытия еще одного направления наступательных действий. Я не исключаю, что это именно из-за паники, непонимания ситуации или из-за хаоса, который происходит в их командовании и на местах, был дан приказ совершить этот террористический акт", - сказал он.

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Коваленко указал на то, что трудно как-то оценивать действия россиян, ведь в последнее время они ведут себя неадекватно, а подрыв ГЭС не будет иметь масштабного влияния тактического или стратегического уровня в зоне боевых действий.

"Именно как экоцид, как геноцид населения, проживающего на правом и левом берегу, безусловно, это будет влияние на годы вперед. При этом правобережная часть Херсонщины будет иметь меньшие последствия, чем Левобережная, которую сейчас временно контролируют российские оккупанты, то есть они намеренно сделали хуже той территории, на которой находятся их подразделения, потому что она в низине", - сказал он.

Подрыв Каховской ГЭС

Войска РФ взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. Оккупанты фактически уничтожили и Каховскую ГЭС и Каховское водохранилище.

В "Укргидроэнерго" заявили, что взорвана оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.

Из-за того, что взорвана дамба, усиливается угроза катастрофы на ЗАЭС. Враг минирует Каховскую ГЭС

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