"Энергоатом" призывает сотрудников ЗАЭС не подписывать никаких контрактов с врагом.

Оккупационное "руководство" Запорожской АЭС нарушает условия контрактов, которые коллаборанты подписали с "Росатомом".

Об этом заявили в "Энергоатоме", отметив при этом, что сотрудникам ЗАЭС, которые согласятся сотрудничать с агрессром, оккупанты обещали сохранение стажа и отпусков. Однако данное обещание было нарушено.

"Российские приспешники остались без отпусков. Согласно новым приказам, отдохнуть им позволят не раньше, чем "через год после заключения контракта". Стоит заметить, что сначала речь шла о полугоде, но позже "Росатом" - сообщник захватчиков - решил, что украинцы должны "заслужить" отпуск, отработав на РФ целый год", - говорится в сообщении.

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"Энергоатом" призывает сотрудников ЗАЭС не подписывать никаких контрактов с врагом, "чтобы не стать прямыми пособниками агрессора и не разрушить собственное будущее".

Украинская компания напомнила, что "отважный персонал Запорожской АЭС, который в условиях оккупации продолжает сохранять верность Украине, получит все обещанные компанией выплаты".

В частности, речь идет о заработной плате, вознаграждениях по итогам 2022 года и премии ко Дню энергетика.

Ситуация на Запорожской АЭС:

4 марта 2022 года российские захватчики взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию. Также оккупанты захватили город-спутник АЭС Энергодар. С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточивается.

В октябре президент Российской Федерации Владимир Путин издал "указ" о переходе Запорожской АЭС под юрисдикцию страны-оккупанта.

7 октября появилсь информация о том, что россияне угрожают персоналу ЗАЭС мобилизацией в случае отказа сотрудничать с "Росатом".

С 28 ноября 2022 года российские оккупанты не пускают на территорию АЭС работников станции, которые отказались подписывать контракты с "Росатомом".

30 ноября 2022 года Россия назначила нового "директора" оккупированной ЗАЭС.

1 декабря 2022 года заместитель главного инженера ЗАЭС перешел на сторону России.

7 января 2023 года Генштаб соообщил о том, что оккупанты заставили 3 тысячи работников ЗАЭС получить паспорта РФ.

13 января 2023 года стало известно о том, что оккупанты срочно ищут персонал для работы на ЗАЭС.

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