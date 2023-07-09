По словам Галущенко, в Украине проводится самая масштабная ремонтная кампания за всю историю, поскольку необходимо максимально восстановить систему к началу отопительного сезона.

С начала российского вторжения в Украину из-за вражеских обстрелов пострадала половина всей энергосистемы Украины.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона "Единые новости", отметив, что на данный момент верифицировано 271 попадание в энергетические объекты Украины.

"К сожалению, есть объекты, которые уничтожены полностью и не подлежат восстановлению", - сказал министр, напомнив при этом, что с 10 октября 2022 года энергообъекты Украины находились под постоянными вражескими обстрелами.

Видео дня

По словам Галущенко, в Украине проводится самая масштабная ремонтная кампания за всю историю, поскольку необходимо максимально восстановить систему к началу отопительного сезона.

Всемирный банк оценил убытки украинской энергетики в 11 млрд долларов, однако министр отметил, что эта сумма не является окончательной, поскольку обстрелы продолжаются и общая потеря уже превышает эту цифру.

Энергосистема Украины

С 10 октября 2022 года Россия активно пыталась уничтожить энергосистему Украины. Враг осуществлял массированнные атаки на энергообъекты, стараясь погрузить Украину во тьму и оставить ее зимой без света, тепла и связи.

Из-за вражеских обстрелов маневренная мощность энергосистемы Украины уменьшилась на 68%. Мощности ядерной генерации - на 44%. Мощность гидроэлектростанций уменьшилась на 29%. 42 из 94 важнейших высоковольтных трансформаторов были повреждены или уничтожены.

Во всех городах Украины были введены графики плановых, аварийных и экстренных отключений электроэнергии. Украинцы перешли на генераторы и научились выживать в условиях отсутствия электричества.

Зима 2022-2023 года была самой сложной для энергосистемы Украины за всю историю независимого государства.

21 июня 2023 года в ООН предупредили о том, что Украина не успеет улучшить состояние энергетики до следующей зимы. В ООН считают украинскую энергетику крайне уязвимой, после того, что пришлось пережить.

Вас также могут заинтересовать новости: