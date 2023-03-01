Болгария, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Венгрия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия и Словения подтвердили желание сотрудничать в области ядерной энергии.

Одиннадцать стран ЕС создают альянс для развития ядерной энергетики в Европе.

Как сообщили в НАЭК "Энергоатом", Болгария, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Венгрия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия и Словения подтвердили желание сотрудничать в области ядерной энергии.

Совместная работа будет способствовать исследованиям, инновациям и установлению "единых правил безопасности в соответствии с наилучшей международной практикой", отмечается в подписанной странами декларации.

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В документе говорится также об "укреплении промышленного сотрудничества в развитии европейского ядерного потенциала" и исследовании "совместных промышленных проектов" для новых реакторов.

Война в Украине и ядерная энергетика

С начала полномасштабнго российского вторжения в Украину оккупанты держат в заложниках персонал Запорожской АЭС. Сама станция неоднократно обстреливалась российскими войсками.

В марте 2022 года на фоны войны в Украине Бельгия передумала отказываться от ядерной энергетики.

4 апреля 2022 года Венгрия заявила о том, что не поддержит санкции против российских нефти, газа и ядерной энергетики.

18 июля 2022 года "Энергоатом" заявил о том, что каждый шаг Украины в сотрудничестве с США в сфере ядерной энергетики сопровождается массированной атакой со стороны РФ.

12 сентября 2022 года Венгрия заявила о том, что хочет от ЕС гарантий того, что российская ядерная энергетика не попадет под санкции.

25 ноября 2022 года Украина заявила о том, что при партнерстве с США планирует построить модульный реактор.

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