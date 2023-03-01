Одиннадцать стран ЕС создают альянс для развития ядерной энергетики в Европе.
Как сообщили в НАЭК "Энергоатом", Болгария, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Венгрия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия и Словения подтвердили желание сотрудничать в области ядерной энергии.
Совместная работа будет способствовать исследованиям, инновациям и установлению "единых правил безопасности в соответствии с наилучшей международной практикой", отмечается в подписанной странами декларации.
В документе говорится также об "укреплении промышленного сотрудничества в развитии европейского ядерного потенциала" и исследовании "совместных промышленных проектов" для новых реакторов.
Война в Украине и ядерная энергетика
С начала полномасштабнго российского вторжения в Украину оккупанты держат в заложниках персонал Запорожской АЭС. Сама станция неоднократно обстреливалась российскими войсками.
В марте 2022 года на фоны войны в Украине Бельгия передумала отказываться от ядерной энергетики.
4 апреля 2022 года Венгрия заявила о том, что не поддержит санкции против российских нефти, газа и ядерной энергетики.
18 июля 2022 года "Энергоатом" заявил о том, что каждый шаг Украины в сотрудничестве с США в сфере ядерной энергетики сопровождается массированной атакой со стороны РФ.
12 сентября 2022 года Венгрия заявила о том, что хочет от ЕС гарантий того, что российская ядерная энергетика не попадет под санкции.
25 ноября 2022 года Украина заявила о том, что при партнерстве с США планирует построить модульный реактор.