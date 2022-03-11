По ее словам, трудно сказать, что там сейчас происходит.

Российские оккупанты продолжают держать в заложниках персонал Чернобыльской атомной электростанции. Подобного инцидента еще не было в мировой практике АЭС.

Об этом в эфире 24 канала рассказала независимая экспертка по ядерной энергетике Ольга Кошарная.

По ее словам, трудно сказать, что там сейчас происходит. Кошарная отметила, что до сих пор ни у кого нет никакой связи с работниками станции. Более того, нет даже в Госинспекции ядерного регулирования. Там все контролируется.

"Очень сложная ситуация. С таким мир еще не сталкивался", – подчеркнула она.

Эксперт подчеркнула, что пока единственное, что можно точно сказать, что в связи с заходом тяжелой техники через территорию Беларуси уровень радиации повысили в 20 раз.

"Военные не понимают уровня опасности пребывания там. Они без средств защиты и дозиметров", – сказала она, напомнив, что неизвестно, в каких условиях находятся работники АЭС, которые фактически под пытками врага.

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