В условиях полномасштабной военной агрессии россии против Украины компания Westinghouse придерживается намеченного еще до войны плана и продолжает сотрудничество с Энергоатомом по строительству новых атомных блоков в Украине. Об этом в интервью изданию Delo.ua заявил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

При этом глава Энергоатома подчеркнул, что каждый шаг в сотрудничестве с США в сфере ядерной энергетики сопровождается массированной атакой прокремлевских псевдоэкспертов и прихвостней, ведь Компания в настоящее время полностью отказалась российских производителей или от их технологий и комплектующих.

"На сегодня ГП "НАЭК "Энергоатом" никоим образом не зависит от россии. В течение 2021-2022 годов мы вместе с Министерством энергетики Украины реализовали комплекс мер, чтобы отечественная атомная энергетика полностью избавилась от зависимости от российских технологий, ядерного топлива, запчастей и комплектующих. За это нас жестко критикует пятая колонна пророссийских псевдоэкспертов, которые не верят в то, что нам удастся построить новые энергоблоки по американской технологии AP1000®️", - отметил Петр Котин.

Он добавил, что российское топливо в ближайшие годы будет полностью заменено топливом Westinghouse. А за 3-4 года половина потребностей Украины в топливе будет обеспечиваться топливом отечественного производства по технологии Westinghouse. Топливные сборки будут изготавливаться на одном из предприятий Энергоатома. Сейчас Westinghouse завершает аккредитацию соответствующих производственных мощностей: "И, кстати, 6 июля 2022 года на Ровенской АЭС тепловыделяющие сборки от Westinghouse впервые загрузили в активную зону реактора энергоблока №3. Ранее он работал на российском топливе".

Петр Котин отметил, что почти два десятка лет приход американских компаний в атомную энергетику Украины тормозился лоббистами российских интересов в Украине: "Их до сих пор много и они пытаются влиять через информационное пространство и чиновников. Каждый наш шаг по продвижению американских технологий в сфере украинской ядерной энергетики сопровождается массированной атакой на Энергоатом и его руководство".

Уже во время вооруженной агрессии России в Украине Энергоатом и Westinghouse заключили ряд новых соглашений, которые будут способствовать дальнейшей реализации предыдущих договоренностей по строительству новых энергоблоков. И за всю эту продуктивную работу в июне-июле текущего года Энергоатом получил новую массированную информационную атаку на компанию и ее руководство.

"На Энергоатом оказывается безумное давление со стороны агентов влияния страны-агрессора. Разного рода "эксперты" и "лидеры общественного мнения", бывшие чиновники, некоторые народные депутаты и другие агенты влияния начинают придумывать лживые истории о якобы российском влиянии (сейчас самый простой способ кого-то оболгать), тиражируют примитивную конспирологию, гипотезы и предположения. Часто для весомости своих лживых месседжей российская агентура подает информацию со ссылкой на некие источники якобы в государственных органах США", - рассказал глава Энергоатома.

Петр Котин добавил, что такими действиями они пытаются расшатать ситуацию в Энергоатоме и его многотысячном трудовом коллективе. В информационном пространстве распространяется множество лжи и абсурдных обвинений, вводятся в заблуждение народные депутаты, Кабинет Министров и высшее руководство страны: "В частности, именно так мы трактуем активность отдельных народных депутатов, которые начали вмешиваться в деятельность Энергоатома, стремятся влиять на кадровые назначения и финансовые потоки".