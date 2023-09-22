Это противоречит обещанию Германии избегать работы с российским газовыми компаниями из-за вторжения РФ в Украину.

Бывшее подразделение российского газового гиганта "Газпром", национализированное Германией - энергетическая компания Securing Energy for Europe GmbH, планирует загружать сжиженный газ из России.

Как сообщает Bloomberg, произведенное на ямальском заводе в Сибири топливо отправят в начале следующего месяца.

Хотя груз направляется в Индию, соглашение немецкой государственной компании с Россией, вызывает беспокойство. Это противоречит обещанию Германии избегать работы с российским газовыми компаниями из-за вторжения РФ в Украину.

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"Это противоречит практически всему, что немецкое правительство говорило на эту тему в прошлом. Экономические проблемы с Россией, очевидно, не так легко решить, как хотят нас заверить политики", - приводит агентство слова члена парламента от оппозиционной группы "Левая партия" Кристиана Лейе.

По данным издания, компания имеет долгосрочный контракт на покупку объемов ямальского сжиженного газа, который унаследовал от "Газпрома".

Тем не менее, Министерство экономики Германии отметило, что пока изучает этот вопрос.

Эта поставка подчеркивает сложность и глобальный характер торговли СПГ, на которую Европейский Союз все больше полагается после того, как Россия серьезно ограничила поставки трубопроводного газа в регион в прошлом году.

Германия без российского газа

В конце 2021 года большая часть газа в Германию попадала через газопровод "Северный поток" из России. Однако уже в следующем году ФРГ полностью обходилась без российского газа.

Летом 2022 года стало известно, что Россия сжигает большие объемы природного газа, который ранее экспортировался в Германию.

24 января 2023 года сообщалось, что "Газпром" опустошил счета крупнейшей нефтегазовой компании Германии.

Весной этого года немецкий нефтегазовый гигант заподозрили в поставках горючего для армии РФ.

Позже, летом, Германия заявила о риске остановки промышленности без транзита российского газа через Украину

Справка УНИАН. СПГ-это природный газ, который охлаждают до жидкого состояния, чтобы уменьшить его объем и облегчить транспортировку. Затем, достигнув места назначения, его снова превращают в газообразную форму.

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