Германия может быть вынуждена свернуть или даже отключить промышленные мощности, если соглашение о транзите газа между Украиной и Россией не будет продлено.

Германия предупреждает об остановке промышленности, если российский газ перестанет поступать.

Такое заявление сделал министр экономики Германии Роберт Хабек, отметив при этом, что его страна может быть вынуждена свернуть или даже отключить промышленные мощности, если соглашение о транзите газа между Украиной и Россией не будет продлено после истечения срока его действия в конце следующего года, сообщает Bloomberg.

Хабек отметил, что необходимо соблюдать правила распределения бремени потенциальной нехватки газа в Восточной Европе, а это означает, что Германии придется экспортировать газ, чтобы компенсировать дефицит, а производителям крупнейшей экономике Европы могут быть ограничены или сокращены поставки.

"Не существует безопасного сценария развития событий", - сказал Хабек, отметив при этом, что дополнительные мощности, в том числе запланированный терминал СПГ на северном побережье Германии, который вызвал сопротивление местных жителей и экологических групп, будут необходимы для поддержания поставок как в Восточную Германию, так и в Восточную Европу.

Как говорится в материале, согласно отчету Центра глобальной энергетической политики, даже если некоторые поставки продолжатся после 2024 года, маловероятно, что действующее соглашение о транзите будет продлено на аналогичных условиях, учитывая отсутствие политической поддержки.

"Прямые переговоры между Украиной и Россией о продлении транзитного контракта в нынешних условиях выглядят крайне неправдоподобно", — считают авторы доклада Анн-Софи Корбо и Татьяна Митрова.

Война в Украине и ситуация с российским газом

Несмотря на полномасштабное вторжение Кремля Украина по-прежнему получает плату за транзит, позволяя российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

6 июня 2023 года появилась информация о том, что транзит российского газа через Украину будет прекращен в 2024 году. Сейчас ежегодно прокачивается 13 миллиардов кубометров, хотя контрактом предусмотрено 40 млрд куб. м.

Бывший руководитель компании "Оператор ГТС" Сергей Макогон заявил, что технически украинская ГТС еще в 2019-2022 годах была подготовлена для работы в реверсном режиме, но нужно уже сейчас думать о сбалансировании финансового состояния госкомпании "Оператора ГТС" из-за того, что сейчас 70-80% дохода компания получает от транзита.

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