Средняя цена на сжиженный газ по стране составляет 30,09 грн/л.

Средняя цена на сжиженный газ за выходные в сетях АЗС снизилась на 30 копеек - до 30,09 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

В сети Shell продукт подешевел на 60 копеек, до 28,99 грн/л, на станциях KLO - на 40 копеек, до 29,27 грн/л.

На 2 гривни снизила цену сеть "Нефтек", до 29,99 грн/л. В сетях "Авантаж 7" и Motto автогаз подешевел на 1 гривню, до 27,95 и 29,37 грн/л соответственно.

Вместе с тем сети Prime и SOCAR откорректировали цены в пределах 0,5-1,13 гривен. Сейчас автогаз там стоит 33, и 30,73 грн/л соответственно.

Как сообщал УНИАН, 21 июля решением Национального банка Украины официальный курс доллара был поднят на 25%, до 36,56 грн/долл.

Несмотря на это, цены на топливо в украинских сетях АЗС имеют все шансы удержаться на текущем уровне.

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