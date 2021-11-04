По словам эксперта, подобная практика применяется в Европе.

Недавнее решение парламента о введении новой методики определения стоимости потребляемого газа в Украине даст возможность потребителю сравнивать собственные расходы.

Об этом рассказал "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев. Он объясняет, что применение энергетических единиц при расчете будет происходить параллельно с объемными, которые были ранее. Устанавливать новые счетчики при этом не понадобится.

"Просто существует методика пересчета объема потребляемого газа из нормальных кубических метров в энергетические единицы – киловатт-часы", - рассказал он.

В Европе, говорит Рябцев, применяют подобную методику пересчета в джоули.

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"В Киеве платежки уже информируют потребителей об объемах потребленной энергии в киловатт-часах. Это делается для того, чтобы можно было сравнивать объемы потребленной энергии, если вы используете различные энергоресурсы и, например, отказываться от газового котла на пользу электрического или наоборот", - говорит Рябцев.

2 ноября Верховная Рада Украины одобрила закон о переходе на европейские стандарты учета природного газа в энергетических единицах (кВт-ч) вместо кубических метров.

Согласно пояснительной записке, учет природного газа в Украине осуществляется в кубических метрах, а в странах ЕС учете природного газа осуществляется в единицах энергии.

Законом предусматривается предоставление права Кабинету министров Украины принимать решения о переходе на расчеты и балансирования на рынке природного газа во время транспортировки, хранения, распределения, добычи, купли-продажи, поставки и потребления природного газа, в том числе осуществления таможенного контроля и таможенного оформления при перемещении природного газа через таможенную границу Украины, в единицах энергии.

Автор: Юрий Годован