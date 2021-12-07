В случае, если Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в четверг, 9 декабря, примет Постановление "Об осуществлении поставки природного газа бытовым потребителям на условиях базового летнего предложения", это окончательно исказит конкуренцию на рынке природного газа.

Такое заявление сделал первый заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов.

Согласно проекту решения, НКРЭКУ планирует предоставить возможность ООО "ГК "Нафтогаз Украины" автоматически без подписания каких-либо документов закрепить в своем портфеле всех бытовых потребителей из Реестра поставщика "последней надежды" (ПОН) на дату принятия постановления и тех, которые могут быть включены в него в срок до 30 апреля 2022 года.

"Все будет происходить автоматически, практически в рамках одной структуры. У потребителя никто не будет спрашивать подписать заявление-присоединение к договору поставки природного газа. Таким образом, ООО "ГК "Нафтогаз Украины" станет единственной компанией, которая клиента получает не в результате конкурентной борьбы, а с помощью административной помощи со стороны вроде бы "независимого" энергетического регулятора. Что это, как не расширение монополии и захват клиентской базы через использование админресурса?" - прокомментировал Евгений Нацвин-Степанов.

Он подчеркивает, что НКРЭКУ таким образом ставит ГК "Нафтогаз Украины" в привилегированное положение в отношении конкурентов, добавляя, что такие действия регулятора не согласуются с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции.

"Ни один поставщик в Украине не имеет такого "помощника" среди государственных органов", - добавил эксперт.

Напомним, роль поставщика "последней надежды" выполняет ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая одновременно является коммерческим поставщиком природного газа. Кабмин утвердил компанию поставщиком "последней надежды" по результатам конкурса в июле 2020 года сроком на три года.

Для того, чтобы выиграть конкурс ГК "Нафтогаз Украины" предложила размер наценки 0%. Впрочем, уже через полтора года постановлением Кабинета Министров Украины от 25 октября 2021 г. №1102 наценка поставщика "последней надежды" была увеличена до 20%.

Автор: Григорий Бондарь