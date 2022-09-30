Фактически компания утратила оперативный контроль над трубопроводом.

После семи месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину Нидерланды отозвали лицензию у "дочки" "Газпрома" South Stream Transport B.V, которая занимается эксплуатацией и обслуживанием газопровода "Турецкий поток" в Черном море.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как пишет издание, исполнительный директор South Stream Transport Олег Аксютин две недели назад, 14 сентября, разослал руководителям структурных подразделений компании письмо с указанием приостановить выполнение всех договоров, касающихся технического сопровождения газопровода.

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Транспортировка газа может продолжиться только с обеспечением только аварийной поддержки для недопущения нанесения ущерба окружающей среде.

По информации издания, руководство South Stream Transport пыталось сохранить информацию о проблемах с лицензией в секрете, несмотря на то, что многие инженеры компании считают, что транспортировку газа в такой ситуации нужно останавливать немедленно.

На данный момент компания подала заявку на новую лицензию, но не знает, сможет ли ее получить.

"Фактически компания потеряла оперативный контроль над трубопроводом", — отмечает издание со ссылкой на источник в компании.

"Турецкий поток":

"Турецкий поток" - газопровод протяженностью около 1 тыс. км, проходящий по дну Черного моря из Краснодарского края РФ в Турцию. Его первая нитка, строительство которой завершилось в апреле 2018 года, предназначена для турецкого рынка, вторая - для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветки составляет 15,75 млрд кубометров газа в год.

Директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявлял, что ввод в эксплуатацию обходного газопровода "Турецкий поток" для Украины означает почти полную остановку транзита по южному направлению в Турцию, но значительно больший риск создает для стран Южной Европы и Молдовы, которые получают газ только через Украину и не имеют иного способа получить голубое топливо.

8 января 2020 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили об официальном старте и начале эксплуатации газопровода "Турецкий поток" в обход Украины по дну Черного моря.

В июле 2020 года власти США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток-2" и части проекта "Турецкий поток".

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в 2020 году сократился на 38% по сравнению с прошлым годом – до 55,8 миллиарда кубометров.

В феврале 2021 года санкции США ударили по газопроводу "Турецкий поток".

Утечка газа на "Северном потоке":

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.

Ночью давление упало и в трубопроводе "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

В заявлении компании-оператора Nord Stream 2 AG говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе.

ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

27 сентября появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

28 сентября лидеры западных стран сделали эмоциональное заявление по "Северному потоку". В тот же день заявление по "Северному потоку" сделали и в ЕС. В СМИ сразу же начала появляться информация о том, что "Северный поток" будет похоронен.

28 сентября в The Times появился материал о том, что Россия несколько недель готовила подрыв газопровода.

В Пентагоне сделали громкое заявление о "Северном потоке". Кроме того, В НАТО отреагировали на подрыв "Северного потока".

Остановка "Северного потока":

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

"Газпром" заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и что оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

Но Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка нефти не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

В тот же день, 3 сентября, "Газпром" придумал свежую порцию вранья о "Северном потоке".

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