В компании отмечают, что "Турецкий поток" - угроза для энергетической безопасности Венгрии, Украины и других стран Восточной и Центральной Европы.

Расширение газопровода "Турецкий поток" между Сербией и Венгрией отложено из-за санкций США, которые были наложены на строящиеся Россией газопроводы.

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Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель направления по международной деятельности и работе с государственными органами "Оператора газотранспортной системы Украины" Ольга Белькова.

"Санкции США ударили по "Турецкому потоку" - расширение газопровода между Сербией и Венгрией до мощности в 8,5 миллиарда кубометров в год отложено с октября-2022 на октябрь 2023-го, о чем сообщил венгерский газотранспортный оператор FGSZ", - отметила она.

По словам Бельковой, сейчас газ из РФ в Венгрию транзитируется через Украину. Новый же маршрут предусматривает транзит через Черное море, далее - через Турцию, Болгарию и Сербию, то есть включает больше транзитных стран, что увеличивает риски.

"Желание Венгрии диверсифицировать маршруты поставок газа понятны, но зависимость от одного источника поставок природного газа из РФ только через один маршрут является значительным риском, прежде всего для самой Венгрии. Сосредоточение всех рычагов влияния в руках одной страны - угроза для энергетической безопасности Венгрии, Украины и других стран Восточной и Центральной Европы", - написала Белькова.

По ее информации, "Оператор ГТС Украины" считает, что сертификация сербского оператора ГТС была проведена с нарушением, что требует официальной реакции и самой Украины.

"У нас есть обоснованная позиция, что сертификация коллег TSO (Оператор системы передачи – УНИАН) из Сербии и исключение сербского проекта из-под определенных ключевых требований Евродирективы, предоставленным сербским регулятором, происходила с нарушениями", - сказала Белькова.

Что этому предшествовало

В июле 2020 года власти США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток-2" и части проекта "Турецкий поток".

В январе 2020 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили об официальном старте и начале эксплуатации газопровода "Турецкий поток", проложенного в обход Украины по дну Черного моря.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в 2020 году сократился на 38% по сравнению с прошлым годом – до 55,8 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН

"Турецкий поток" - газопровод протяженностью около 1 тысячи километров, проходящий по дну Черного моря из Краснодарского края РФ в Турцию в обход Украины.

Его первая нитка, строительство которой завершилось в апреле 2018 года, предназначена для турецкого рынка, вторая - для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы.

Мощность каждой ветки составляет 15,75 миллиарда кубометров газа в год, что полностью замещает южный маршрут украинской ГТС (30 миллиардов кубометров год).

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Автор: Анна Бредихина