Штат Техас отказался от обязательного сокращения добычи нефти

С начала мая начала действовать новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи.

Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти. На заседании два из трех членов регулятора, включая председателя Уэйна Кристиана, проголосовали против этого. За сокращение проголосовал Райан Ситтон.

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«Это решение позволяет компаниям из Техаса, а не правительству самим решать, какой уровень сокращения производства имеет для них смысл, пока они переживают шторм нестабильного рынка», — приводит пресс-служба комиссии слова Кристиана, передает kommersant.

Ситтон в Twitter выразил мнение, что работе комиссии помешала политика. Он считает, что если не снизить мировую добычу на 20 млн баррелей в сутки, то в дальнейшем придется сокращать ее на 30 млн.

С начала мая начала действовать новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи. Участники должны снизить суточный объем на 9,7 млн баррелей в мае-июне, на 7,7 млн во втором полугодии 2020 года и далее на 5,8 млн баррелей вплоть до конца апреля 2022-го. Некоторые страны, не входящие в сделку, также сообщали о планах сократить добычу. В США власти говорили, что к концу 2020 года объем снизится на 2 млн баррелей по рыночным причинам. Глава Минэнерго России Александр Новак оценивал сокращение добычи странами, не входящими в ОПЕК+, в 5 млн баррелей.

Ранее цена на нефть WTI опускалась до отрицательных значений (минус $40), это произошло из-за снижения спроса на фоне распространения коронавируса. Кроме того, изначально страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти.