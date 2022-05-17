Тарифный механизм будет разработан для того, чтобы удержать российскую нефть на рынке, но ограничить объем доходов.

Представители Минфина США планируют предложить на встрече G7 на этой неделе, чтобы европейские страны ввели пошлины на российскую нефть как более быструю альтернативу прямому нефтяному эмбарго.

Об этом сообщает Reuters.

Тарифный механизм, который будет предложен Соединенными Штатами, будет разработан для того, чтобы удержать российскую нефть на рынке, но ограничить объем доходов, которые могут поступать в Москву от экспорта.

Министры финансов и руководители центральных банков из стран Группы семи должны встретиться в Брюсселе позже на этой неделе.

Поскольку российская нефть дешевле по сравнению с другими, пошлины могут быть установлены на уровне, который частично покрыл бы эту ценовую разницу и уменьшил прибыли России. В то же время, по словам американских чиновников, пошлины должны быть достаточно низкими, чтобы Россия зарабатывала больше, чем тратила на производство, что даст ей стимул продолжать экспорт.

Сохранение российской нефти на рынке, по словам чиновников, позволит избежать потенциальных дальнейших скачков цены на нефть из-за европейского эмбарго, что может компенсировать влияние эмбарго на российские доходы.

Чиновники заявили, что среди многих правительств существует сильное желание прекратить покупать российскую нефть как можно скорее, но это несет высокий риск того, что прямое эмбарго может значительно повысить цену на нефть.

По их словам, Министерство финансов рассматривало механизмы ценообразования, включая тарифы, чтобы защитить мировую экономику от дальнейшего ущерба от высоких цен на энергоносители.

Средства из пошлин можно было бы вкладывать в фонд восстановления и реконструкции Украины, считают они.

Накануне страны ЕС вновь не смогли достичь договоренности по шестому пакету санкций, который предусматривает эмбарго на нефть из РФ. Против этого активно выступает Венгрия.

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