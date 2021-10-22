Цена на газ в Европе манипулятивно "перегрета", убежден нардеп.

Одной из причин стремительного роста цен на газ в Европе являются температурные колебания, запуск "Северного потока-2", неэффективное планирование и восстановление мировой экономики после пандемии. Об этом в эфире хмельницкого телеканала "TV7+" заявил народный депутат Украины, член депутатской группы "Партия "За майбутнє" Сергей Лабазюк.

По убеждению парламентария, холодная зима и аномальное лето "сделали" свою работу. Из-за потребности в использовании энергетики многолетние запасы газа просто иссякли. Все эти незапланированные факторы и привели к дефициту голубого топлива в Европе.

Читайте такжеГермания должна ответить на газовый шантаж России - КулебаВ придачу Россия накануне запуска "Северного потока-2" начала манипулировать ценами в Европе. Ведь очевидно, цель – обойти сертификацию газопровода по европейским стандартам и в самые быстрые сроки запустить трубопровод.

Не стоит отвергать еще один весомый фактор – восстановление экономики в Китае после пандемии, отмечает Лабазюк. Зависимая от энергоносителей страна закупает и уголь и сжиженный газ. Тем самым создавая на мировом рынке спрос.

"Температурные колебания, запуск "Северного потока-2", неэффективное планирование и восстановление мировой экономики после пандемии как раз и привели к той ситуации, которая сейчас происходит. Цена на газ в Европе манипулятивно "перегрета"! По моему мнению, и мнению многих экспертов, к сожалению, она будет только расти. Трудно оценить, насколько. Как минимум до запуска "Северного потока-2" цена должна повышаться", - спрогнозировал нардеп.

Газ и энергоресурсы являются весомыми факторами ценообразования на пищевые продукты. К сожалению, наскоро подготовиться к резким мировым колебаниям цен на голубое топливо невозможно.

По убеждению Лабазюка, Украине необходимо двигаться в направлении энергосбережения за счет новых современных технологий и альтернативных источников энергетики, привлекая инвестиции – причем не только внешние финансовые ресурсы, но и внутренние.

Автор: Григорий Бондарь