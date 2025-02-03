Наконец-то отдых в дороге: UPG открывает новый АЗК на Киевщине

На дороге Ворзель-Немешаево открылся новый заправочно-развлекательный комплекс UPG, который обещает сделать путешествия автомобилистов более комфортными и приятными. Это современное пространство, созданное с заботой о клиентах, где можно не только заправить авто, но и отдохнуть, перекусить или насладиться вкусным кофе.

На UPG каждая деталь продумана до мелочей:

- Топливо премиум-класса из США и Германии, которое соответствует европейским стандартам качества и экологичности.

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- Авторская кухня ресторанного уровня. Все блюда готовятся из-под ножа профессиональными шеф-поварами.

- Кофе на любой вкус: без кофеина, на безлактозном молоке, приготовленное на премиальных кофейных машинах.

- Удобный маркет. В нем можно найти все необходимое для поездки: от дорожных аксессуаров до любимых лакомств.

По случаю открытия клиентов ждут приятные предложения и бонусы:

- Кэшбек 2 грн/л на брендовое топливо и 1 грн/л на бензин, дизель и автогаз.

- К каждому горячему напитку в течение месяца фирменная конфета в подарок.

Украинская сеть заправочно-развлекательных комплексов UPG продолжает доказывать, что комфорт, качество и забота о клиентах могут быть на самом высоком уровне. Открытие нового АЗК - это очередной шаг к совершенствованию сервиса и созданию приятного опыта для каждого посетителя.

Новый АЗК находится на дороге Ворзель-Немешаево, что делает его идеальным выбором для водителей, которые путешествуют по региону или просто ищут удобное место для остановки.

Подробнее о пути и качестве топлива UPG читайте по ссылке.