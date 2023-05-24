Перспективные ресурсы газа на этом участке оцениваются в более чем 6 миллиардов кубометров.

Крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча", являющаяся частью группы "Нафтогаз", запустила в работу новую поисковую скважину глубиной 5800 метров.

Как сообщает пресс-служба компании, сейчас ее дебит (объем газа, поступающего на поверхность, - УНИАН) составляет 580 тысяч кубометров газа в сутки.

"Это одна из самых мощных скважин, запущенная "Укргаздобычей" за последние годы. Более того, она открыла перспективы ранее неразведанного блока на одном из месторождений на востоке страны. Перспективные ресурсы газа этого блока оцениваются в более 6 миллиардов кубометров", - заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Он добавил, что в указанном блоке в настоящее время идет подготовка к бурению еще двух новых скважин: поисковой и разведывательной.

Отмечается, что месторождение хоть и имеет значительные перспективы, в то же время газодобытчики сталкиваются со сложным геологическим строением, сильно осложненным глубинными разломами, которое имеет блочный характер. Обнаруженные газовые залежи находятся в условиях высокотемпературного разреза с аномально высокими пластовыми давлениями.

В компании добавили, что ранее разработка перспективных залежей этого месторождения на значительных глубинах была невозможной из-за нехватки технологий. Тем не менее, проведенные недавно современные 3D сейсмические исследования дали возможность спроектировать эту поисковую скважину.

Добыча газа в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в октябре "Укргаздобыча" возобновила работу на освобожденной территории Украины, благодаря чему наше государство дополнительно может получать около 500 тысяч кубометров природного газа в сутки.

В марте стало известно, что "Укргаздобыча" пробурила новую оценочно-эксплуатационную скважину. Ее глубина составляет почти 6 тысяч метров, она может давать 340 тысяч кубометров природного газа в сутки.

24 апреля 2023 года "Нафтогаз" заявил о том, что хочет привлечь американские нефтяные группы, чтобы нарастить добычу газа. В частности, переговоры проведены с крупнейшими нефтяными группами США - ExxonMobil, Halliburton и Chevron.

Украинские государственные и частные газовые компании добывают примерно 18 миллиардов кубометров газа в год.

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