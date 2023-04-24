"Нафтогаз" надеется воспользоваться американским опытом в бурении сланцевых скважин на суше.

На фоне массовых антироссийских санкций, "Нафтогаз" провел переговоры с крупнейшими американскими нефтяными группами ExxonMobil, Halliburton и Chevron по увеличению добычи газа в Украине.

Такое заявление сделал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, отметив при этом, что переговоры с американскими игроками являются частью стратегии по увеличению добычи газа, который может помочь заменить российские поставки в Европу в ближайшие годы, сообщает Financial Times.

"Мы понимаем, что частным компаниям довольно трудно работать во время войны… Мы работаем над страховыми механизмами, чтобы защитить их капитал. Наверное, это займет некоторое время. Но мы не ждем - мы идем вперед", отметил глава "Нафтогаза".

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Украина давно подчеркивает перспективы увеличения добычи сланцевого газа и нетрадиционных источников энергии в Харьковской, Полтавской и Закарпатской областях. "Нафтогаз" заявил, что надеется воспользоваться американским опытом в бурении сланцевых скважин на суше, который сделал США крупнейшим в мире производителем нефти и газа.

"Нафтогаз" надеется вскоре подписать контракт с Halliburton, который поможет увеличить добычу до 13,5 млрд кубометров в этом году, что примерно на 1 млрд кубометров больше, чем в 2022 году.

"Нам может понадобиться серьезное расширение сервиса и технологические драйверы, которые Halliburton способна обеспечить… Мы хотим, чтобы они значительно расширили свое присутствие ", - сказал Чернышов.

Переговоры с Exxon и Chevron, компаниями, которые пока не работают в Украине, находятся на ранней стадии, и для того, чтобы достичь результатов, понадобится больше времени.

"Мы можем заниматься совместной добычей газа вместе, соглашение о разделе продукции (СРП) - они могут иметь лицензию и добывать самостоятельно, мы будем рады", - добавил Чернышов.

Добыча газа во время войны

С первых дней полномасштабного военного вторжения часть объектов оказалась на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Значительное количество скважин, инфраструктурных объектов и оборудования было повреждено, разрушено или же их деятельность пришлось ограничить или полностью остановить.

В конце лета 2022 года во Львовской области заработала скважина, которая обеспечивает добычу 115 тыс. кубометров газа в сутки, что является довольно высоким показателем для западного региона, где большинство месторождений находятся на завершающей стадии разработки.

Объем бурения новых скважин "Укрбургаз", подразделения "Укргаздобыча", в сентябре 2022 года достиг рекордного показателя – 30 222 м.

В октябре группа "Нафтогаз" заявила, что увеличивает добычу газа в западных регионах Украины, используя новые технологии и оборудование.

28 октября 2022 года "Укргаздобыча" возобновила работу инфраструктурных объектов на деоккупированной территории Украины, что дало возможность дополнительно добывать около 500 тыс. куб. м природного газа в сутки.

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