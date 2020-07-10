"Нафтогаз" стал поставщиком "последней надежды" на рынке газа

Ценовое предложение компании - 2711,86 гривни за тысячу кубометров с НДС с наценкой 0%.

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", предложившая на конкурсе нулевую маржу, выбрана поставщиком газа "последней надежды" в рамках открытия конкурентного рынка газа для населения с 1 августа.

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Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

"Сегодня в Министерстве энергетики определили поставщика последней надежды на рынке природного газа. Им стало ООО "ГК "Нафтогаз Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение сегодня приняла конкурсная комиссия по определению "поставщика последней надежды". "За" проголосовали 5 членов комиссии.

"Ценовое предложение ООО "ГК "Нафтогаз Украины" - 2711,86 грн за тыс. куб. м с НДС с наценкой 0%. Всего на конкурс подали свои предложения три компании. После детального рассмотрения документов по решению комиссии одна из компаний не была допущена к конкурсу", - отметили в министерстве.

Сообщается, что согласно постановлению Кабинета министров избрание победителя конкурса осуществляется путем голосования членов конкурсной комиссии по допущенному кандидату, который предложил самое низкое значение цены природного газа, по которой "поставщик последней надежды" поставляет природный газ потребителю, которая рассчитана в соответствии с формулой с четким определением размера наценки "поставщика последней надежды" и должна быть не выше чем на 20% максимальной цены, сложившейся на рынке природного газа за предыдущий месяц.

Как сообщал УНИАН, ранее "Нафтогаз Украины" заявил, что "Нафтогаз" подал два предложения на конкурс "поставщика последней надежды". Первое предложение – от НАК "Нафтогаз Украины", который готов стать "поставщиком последней надежды" с маржой в 5%. Второе предложение - "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" готова поставлять газ с маржой 0%.

Справка УНИАН. В конце июня Кабинет министров Украины продлил возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам (ПСО) для нужд населения - до 1 августа 2020 года.

"Поставщик последней надежды" - компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он останется без поставщика.

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