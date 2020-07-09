Глава "Нафтогаза" рассказал о предложениях на конкурс поставщика "последней надежды"

"Нафтогаз" подал документы на конкурс поставщика "последней надежды" с маржинальностью 5%.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" подала документы на участие в конкурсе на поставщика "последней надежды" (ППН), который должен быть определен до открытия конкурентного рынка газа, и предлагает исполнять эту функцию с нулевой маржой.

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На своей странице в Facebook глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев написал, что компания подала два предложения на конкурс поставщика "последней надежды".

"Пока конкурсная комиссия выбирает среди претендентов на поставщика "последней надежды" лучшее предложение, хочу поделиться идеей, с которой мы пришли на конкурс. Мы подали два предложения - выгодное и очень выгодное", - отметил он.

По словам Коболева, первое предложение - НАК "Нафтогаз Украины" готов стать поставщиком "последней надежды" с маржой в 5%. В то время как, например, такой же поставщик на рынке электрической энергии работает за маржу - 25%.

Он отметил, что у "Нафтогаза" достаточно ресурсов, чтобы обеспечить спокойное прохождение отопительного сезона, как требует правительство от ППН. Но для работы с розничным сегментом именно "Нафтогазу" нужно будет больше вкладывать в инфраструктуру.

"В группе также специализированная компания, которая уже имеет все необходимые сервисы для работы с бытовыми потребителями, - газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины". Она предлагает поставлять газ с маржой 0%. Это наше второе - очень выгодное предложение", - написал глава НАК.

По его информации, подсчитано, что существующая инфраструктура позволяет компании взять на себя обязанности ППН как социальную нагрузку. Компания не требует дополнительных вложений и не планирует зарабатывать на клиентах, которым не повезло с предыдущим поставщиком.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Кабинет министров Украины продлил возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам (ПСО) для нужд населения - до 1 августа 2020 года.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев ранее заявил, что открытие в Украине конкурентного рынка газа для населения позволит "Нафтогазу" привлечь дополнительно миллиарды гривень, которые можно направить на увеличение поступлений в государственный бюджет.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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