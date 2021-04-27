В апреле теплопоставляющие предприятия рассчитаются за газ по цене 6,52 грн за куб. м.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на апрель установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,52 грн за кубометр, что на 4% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в марте.

Об этом говорится в сообщении компании.

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«В апреле 2021 года оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, которым НАК «Нафтогаз Украины» (далее — компания) поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 6,523 грн за кубометр», - сказано в сообщении.

Отмечается, что данная цена не учитывает НДС и расходы на транспортировку газа.

В компании отметили, что в Европе цены на газ в апреле значительно повысились и в некоторые дни достигали трехмесячного максимума.

«Нафтогаз» напомнил, что определение цены ПСО произошло в последний раз ввиду запланированного открытия рынка газа для производителей тепла. С 1 мая 2021 года завершается действие Положения о возложении специальных обязательств (ПСО) на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.

«В связи с этим с 1 мая 2021 года предприятия теплокоммунэнерго должны получить возможность свободно выбирать поставщика газа», - отметили в компании.

По информации пресс-службы, со стороны группы «Нафтогаз» поставлять газ крупным производителям тепла будет «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг». Контракты будут заключаться на коммерческой основе, на условиях предоплаты или постоплаты при предоставлении банковской гарантии. Малые и средние потребители, в том числе ОСМД, могут закупать газ у ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины».

Что этому предшествовало

В марте НАК «Нафтогаз Украины» установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,28 грн за кубометр, что на 8% ниже февральской цены.

С 1 августа 2020 года в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой «Нафтогазом» цене до мая 2021 года.

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Автор: Анна Бредихина