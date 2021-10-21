Владимир Путин дал оптимистичный прогноз.

Российская Федерация объявила 18 октября о завершении заполнения первой нитки "Северного потока-2" газом. Вторую нитку же планируют заполнить до конца года.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, Москва завершит работы по заполнению второй нитки газопровода "Северный поток-2" в середине или в конце декабря.

"До конца текущего года - в середине, в конце декабря - будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока - 2", - заявил Путин.

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Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября 2021 года компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2" начала заполнять первую ветку газом.

Автор: Анастасия Горбачева