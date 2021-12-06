За год голубое топливо подорожало в 4 раза.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем, выросла на 6,5% и составила 730,65 долл. или 19,2 тыс. грн за тысячу кубометров.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

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При этом за год голубое топливо подорожало в 4 раза. В ноябре 2020 года его цена была на уровне 182,5 долл. за тыс. куб. м.

"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2021 года, которая составляет 19261,64 грн, или 730,65 долл. за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Цена газа в Европе:

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

29 октября спотовые цены на газ в Европе опустились на треть - до 800 долл. за куб. м, а 8 ноября вновь достигли тысячи долларов за куб. м.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

15 ноября 2021 года спотовые цены на газ в Европе возобновили рост, поднявшись до 81 евро за МВт-ч после значительного снижения.

23 ноября 2021 года спотовые цены на газ в Европе в течение суток выросли на 9%, перешагнув психологическую отметку, и достигли 1051 долларов за тысячу кубов.

Автор: Анна Бредихина