Средняя цена импортного природного газа в Украине в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем, выросла на 6,5% и составила 730,65 долл. или 19,2 тыс. грн за тысячу кубометров.
Об этом сообщается на сайте Министерства экономики со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.
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При этом за год голубое топливо подорожало в 4 раза. В ноябре 2020 года его цена была на уровне 182,5 долл. за тыс. куб. м.
"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2021 года, которая составляет 19261,64 грн, или 730,65 долл. за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.
Цена газа в Европе:
- 6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.
- 29 октября спотовые цены на газ в Европе опустились на треть - до 800 долл. за куб. м, а 8 ноября вновь достигли тысячи долларов за куб. м.
- Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.
- При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.
- 15 ноября 2021 года спотовые цены на газ в Европе возобновили рост, поднявшись до 81 евро за МВт-ч после значительного снижения.
- 23 ноября 2021 года спотовые цены на газ в Европе в течение суток выросли на 9%, перешагнув психологическую отметку, и достигли 1051 долларов за тысячу кубов.