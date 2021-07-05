Корпоративная реформа в Нафтогазе почти с самого начала пошла не по плану. Прежде всего из-за качества состава наблюдательного совета. Члены наблюдательного совета провалили поставленные правительством задачи, а впоследствии незаконно назначили новых членов правления компании.

Такое мнение во время онлайн-дискуссии Energy Freedom на тему «Корпоративная реформа. Что пошло не так?» высказал эксперт по энергетике, эксдиректор по финансовым и инвестиционным вопросам НАК «Нафтогаз Украины» Ярослав Диковицкий.

«Сам наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» не придерживается принципов ОЭСР. Он нарушил основные принципы, которые были утверждены для компании, в которых были основные показатели, цели, приоритеты, которые являются фундаментальными для наблюдательного совета. Но этот наблюдательный совет их нарушил по сути по каждому пункту», - подчеркнул специалист.

По словам Диковицкого, публично наблюдательный совет никогда не отчитывался о выполнении этих принципов. И даже пытался их изменить.

«Это очень показательно и очень странно, - констатирует эксперт. - Но правительство засвидетельствовало факт нарушения основных задач, в частности – финансовых показателей за 2020 год, когда вместо прибыли в 11 млрд компания зафиксировала убытки в 19 млрд грн. И правительство приняло решение сменить руководство Нафтогаза. Ведь, если работа менеджмента неудовлетворительная, то такой менеджмент заменяют».

По убеждению Диковицкого, правительство не нарушало никаких принципов корпоративного управления, действуя абсолютно законным способом, признавая неудовлетворительной работу наблюдательного совета и правления Нафтогаза.

«Согласно Закону Об управлении объектами государственной собственности, Кабмин, в собственности которого корпоративные права на Нафтогаз, имеет полное право увольнять руководителя НАК «Нафтогаз Украины», - отмечает он.

Зато сама наблюдательный совет, как приводит пример Диковицкий, в январе 2020 года изменил состав правления Нафтогаза, не имея на это полномочий.

«Почему это правление так держится за этот наблюдательный совет, а наблюдательный совет – за это правление? На мой взгляд, потому что у них есть общий интерес в том, что назначение правления было незаконным. В январе наблюдательный совет утверждает правление своим решением, а в марте наблюдательный совет подает кандидатуру на председателя правления уже в правительство. Хотя по уставу представление касается как председателя правления, так и всего правления. Поэтому у меня есть вопросы к легитимности этого правления Нафтогаза и реагирования отдельных членов правления на сложившуюся ситуацию», - подчеркнул эксперт.

А предписание НАПК об увольнении назначенного правительством председателя правления Нафтогаза Юрия Витренко Диковицкий назвал вообще «анекдотическим». «Ведь НАПК аргументирует, что подало предписание органу управления Нафтогаза. Хотя в законе речь идет о государственных органах управления, а не об органах управления предприятиями», - обращает внимание специалист.

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Автор: Иван Бойко