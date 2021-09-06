По данным Минэкономики, средняя цена импортного газа в августе выросла на 20%.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в августе 2021 года, по сравнению с августом 2020, выросла в 4 раза и составила 427,9 долл. за тысячу кубометров, при этом за август его стоимость выросла на 20%.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

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"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 августа 2021 года, которая составляет 11457,13 грн, или 427,9 долл., за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Таким образом, за год стоимость ввозимого в Украину газа выросла в 4 раза. В августе 2020 года цена была на уровне 106,1 долл. за тыс. куб. м.

Цена на газ: что необходимо знать

1 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки 650 долл. за тысячу кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость природного газа на европейских хабах к границе Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб. м.

Автор: Игорь Орел