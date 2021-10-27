Глава МИД подчеркнул, что Европейская комиссия должна быть вовлечена в процесс сертификации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что решение о сертификации газопровода "Северный поток-2" не должно приниматься наспех.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба заявил во время онлайн-брифинга.

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Так глава МИД прокомментировал вывод министерства экономики и энергетики Германии о том, что эта сертификация не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны Европейского Союза.

"Что касается решения немецкого регулятора, то мы расстроены. И уже есть позиция "Нафтогаза" по этому вопросу, то есть непосредственно кампании, которая вовлечена в этот процесс. И мы доведем свою позицию до немецких партнеров, и будем просить работать с ними над тем, чтобы решение по "Северному потоку-2" не принималось поспешно, быстро, без тщательного анализа и изучения", - отметил Кулеба.

"Но хочу подчеркнуть, что какими бы быстрыми не были действия немецкого регулятора, но все-равно, ключевое, это еще привлечение Европейской комиссии к этому процессу и конечная цель - это применение Третьего энергетического пакета к функционированию "Северного потока-2", - заявил Кулеба.

Также глава МИД прокомментировал заявление советника государственного секретаря США по вопросам энергетической безопасности Амоса Хохштайна о том, что Россия приближается к ситуации использования газа в качестве оружия.

"Доверять партнерам в любом случае нужно, потому что доверие - это основа любого сотрудничества и любой работы. Я менее скептически, чем вы, оцениваю высказывания господина Хохтайна. Он собственно сказал просто более дипломатично, но назвал вещи своими именами - речь идет об использовании Россией газа как оружия, и для всех сейчас это более-менее очевидно", - заявил Кулеба.

В свою очередь председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в социальной сети Facebook сообщил, что министерство экономики и энергетики Германии предоставило немецкому регулятору официальный вывод, что сертификация оператора "Северного потока-2" не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны Европейского Союза. "При этом министерство отмечает перечень стран, с которыми были проведены соответствующие консультации. Среди них нет Украины. Это очень печально", - отметил Витренко.

Он добавил, что Украина - один из основных транзитеров газа в Евросоюз.

"Мы можем рассказать, как сертификация оператора "Северный поток-2" в нынешних условиях, то есть без реального отделения собственности от "Газпрома", без реального доступа третьих сторон к экспортным газопроводам из России в ЕС, несет критическую угрозу для безопасности поставок газа в Германии и других странах ЕС", - подчеркнул Витренко.

Поддержка Украины:

Советник госсекретаря США считает, что Россия приближается к ситуации использования газа в качестве оружия. Амос Хохштайн отметил, что РФ должна поставлять газ через украинскую транспортную систему, если готова поставлять его через газопровод "Северный поток-2".

22 июля Посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает от Германии мер в ответ на газовый шантаж РФ.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления. В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

4 октября компании Nord Stream 2 A. G, которая является оператором газопровода, заявила о начале заполнения газом первой нитки газопровода. По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом.

Советник Государственного департамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн заявил, что сертификация газопровода "Северный поток-2" может затянуться до весны 2022 года.

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Автор: Виталий Саенко