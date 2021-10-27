По словам советника, Джо Байден принял решение переключить внимание США на уменьшение негативных последствий.

Администрация президента США Джо Байдена не имела возможности помешать окончанию строительства газопровода "Северный поток-2".

Такое заявление сделал старший советник Байдена по глобальной энергетической безопасности Амос Хохстейн. Об этом сообщает "Голос Америки".

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По словам советника, Джо Байден принял решение переключить внимание США на уменьшение негативных последствий.

"Идея достижения совместного заявления с Германией исходила из осознания, что трубопровод завершен. Агрессивные меры со стороны США не изменили бы результат и, возможно, только отсрочили бы его. Поэтому, учитывая реалии, осознавая их, формировалось соглашение с Германией", - заявил Хохстейн.

По словам советника, соглашение должно позволить продолжить защищать значительные интересы Европы, интересы США по защите безопасности Украины, и при этом реагировать и смягчать негативные эффекты и угрозы, которые может представлять "Северный поток-2".

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления. В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

4 октября компании Nord Stream 2 A. G, которая является оператором газопровода, заявила о начале заполнения газом первой нитки газопровода. По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом.

Советник Государственного департамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн заявил, что сертификация газопровода "Северный поток-2" может затянуться до весны 2022 года.

Автор: Елена Коваленко