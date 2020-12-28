Теперь претендовать на субсидию могут заробитчане и безработные.

Министерство социальной политики расширило программу - значит, оформить их сможет больше украинцев.

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Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на министра Марину Лазебную.

"В частности, теперь такое право имеют те украинцы, которые работают за рубежом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что получить субсидии можно и в том случае, если в семье кто-то ухаживает за лицом с инвалидностью.

"Легче это сделать сейчас и тем, кто стал безработным", - подчеркнула министр.

Заявление можно будет подать только по почте, на официальном сайте или в приложении "Дія".

Подробнее об этом можно узнать в следующем видеоматериале:

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Автор: УНИАН