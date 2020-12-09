Министерство финансов будет проверять украинцев сразу после того, как они подадут заявление.

Получателей субсидий будут контролировать по-новому: со следующего года Министерство финансов будет проверять украинцев сразу после того, как они подадут заявление.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Новая проверка предусматривает изучение необходимых документов в три этапа. Данные все время обновляются. Например, если вы сделали крупную покупку картой или приобрели автомобиль, то эту информацию увидит Минфин и передаст в Министерство социальной политики", - говорится в сообщении.

Если же выплату уже назначат, а нарушения найдут впоследствии, то выплаченную помощь придется вернуть в государственный бюджет.

"Следует заметить, что забрать льготу могут, если субсидиант владеет домом площадью от 200 квадратных метров, или квартирой в более 120 квадратов. Кроме того, на субсидию не могут претендовать владельцы машин, которым менее 5 лет, или если они сделали одноразовую покупку на сумму более 50 тысяч гривень", - подчеркивает издание.

Что этому предшествовало

В Министерстве социальной политики сообщали, что с начала отопительного сезона размер субсидий в Украине вырос в 2,5 раза.

В октябре льготу получили почти 3 миллиона украинских семей. Наибольший размер субсидии зафиксировали в Киеве - более 950 гривень.

В целом правительство выплатило по октябрьским субсидиям почти 2 миллиарда гривень.

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Автор: УНИАН