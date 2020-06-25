Министерство экономики Украины помогло России бороться с энергетической независимостью Киева

Замминистра экономики Тарас Качка вместе с министром Петрашко открыли топливный рынок для экспансии страны-агрессора.

Межведомственная комиссия по международной торговле, главой которой является лично министр экономики Игорь Петрашко, отказалась защищать украинский топливный рынок от экспансии от российской экспансии, приняв решение о нецелесообразности возбуждения расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из России, несмотря на то, что половина членов комиссии не подписывали и даже не видели данное решение.

Соответствующие решение комиссии было опубликовано на официальном сайте «Урядовый курьер» 25 июня.

«По результатам рассмотрения комиссия установила, что приведённые в жалобе доказательства не являются достаточными для возбуждения антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа)», - говорится в решении комиссии.

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При этом, половина членов комиссии не подписывали и даже не видели принятое комиссией решение, которое 22 июня в обход процедуры развозил членам комиссии на подпись замминистра экономики Тарас Качка.

По словам члена комиссии, госуполномоченного Антимонопольного комитета Сергея Тыщика, несмотря на то, что Межведомственная комиссия по международной торговле является коллегиальным органом, члены комиссии не получили возможность вместе обсудить выставленные на голосование вопросы и узнать финальное решение.

По его словам, заседание комиссии было «виртуальным».

При этом многие члены комиссии, к которым за комментарием обратился УНИАН, сообщили, что в голосовании участие не принимали.

Таким образом, замминистра экономики Тарас Качка лично открыл топливный рынок для экспансии страны-агрессора.

Как сообщал УНИАН, 22 июня замминистра экономики Тарас Качка в обход процедуры развозил членам комиссии на подпись проекты решения о нецелесообразности возбуждения расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из России.

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При этом в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины УНИАН сообщили, что заседание вовсе не проводилось из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Однако 24 июня на официальном сайте «Урядовый курьер» было опубликовано сообщение, что заседание комиссии все-таки состоялось и отмечается, что члены комиссии приняли решение не вводить квоты на импорт в Украину минеральных удобрений.

22 июня, должно было состояться заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором должна была быть рассмотрена жалоба ПАО «Укртатнафта», ПАО «Укрнафта» и АО «Укргаздобыча» о возбуждении и проведении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации, отчет и выводы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о результатах проведения антисубсидиционной процедуры относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации. Согласно проекту решения, который есть в распоряжении УНИАН, комиссия планировала отказаться от проведения расследования, открыв дорогу российской экспансии на украинский топливный рынок.

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