Канцлер Германии подчеркнула, что Россия не должна использовать газ как оружие.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что соглашение о транзите российского газа через Украину в Европу после 2024 года надо как можно быстрее продлить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом канцлер сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Меркель, сотрудничество в области энергетики является очень важным.

Она подчеркнула, что это сотрудничество будет продолжено.

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"Это сотрудничество уже существует, но продолжено и в связи с тем, что будет дальнейший транзит через газопроводную систему Украины из России в Европу. Я с российским президентом об этом говорила, что мы хотим как можно скорее продлить договор, который существует до 2024 года. Мы будем говорить об этом и в Европе с компаниями, которые связаны с этим", – отметила канцлер.

Она сообщила, что специальный уполномоченный правительства Германии будет заниматься вопросами транзита газа.

"Мы едины с американцами в том, что газ нельзя использовать как оружие, и поэтому мы вместе с американцами будем вести эти переговоры", – добавила Меркель.

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Автор: Виталий Саенко