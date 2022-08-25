В городе уже больше месяца нет газа.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров призывает жителей города эвакуироваться из-за угрозы срыва отопительного сезона.

Об этом Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

"Отопительный сезон в Мелитополе - под угрозой срыва. Больше месяца в городе нет газа, с которым связано 95% отопления", - отметил Федоров.

По его информации, перспективы появления газа в городе нет.

"В Бердянске он пропал 3 месяца назад, однако его подачу до сих пор не возобновили. Слова оккупантов о строительстве газопровода из Бердянска - фейк. До начала отопительного сезона остается 2 месяца, поэтому необходимо по возможности эвакуироваться из Мелитополя на подконтрольную Украине территорию", - заявил Федоров.

Война в Украине и отопительный сезон:

Ранее Федоров сообщил, что оккупанты минируют теплоцентрали и котельные в Мелитополе, чтобы обвинить Украину и ее вооруженные силы в срыве отопительного сезона.

18 августа 2022 года в правительстве рассказали, где ожидают самую сложную ситуацию во время отопительного сезона.

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