Городской голова Мелитополя Иван Федоров призывает жителей города эвакуироваться из-за угрозы срыва отопительного сезона.
Об этом Федоров сообщил в своем Telegram-канале.
"Отопительный сезон в Мелитополе - под угрозой срыва. Больше месяца в городе нет газа, с которым связано 95% отопления", - отметил Федоров.
По его информации, перспективы появления газа в городе нет.
"В Бердянске он пропал 3 месяца назад, однако его подачу до сих пор не возобновили. Слова оккупантов о строительстве газопровода из Бердянска - фейк. До начала отопительного сезона остается 2 месяца, поэтому необходимо по возможности эвакуироваться из Мелитополя на подконтрольную Украине территорию", - заявил Федоров.
Война в Украине и отопительный сезон:
Ранее Федоров сообщил, что оккупанты минируют теплоцентрали и котельные в Мелитополе, чтобы обвинить Украину и ее вооруженные силы в срыве отопительного сезона.
18 августа 2022 года в правительстве рассказали, где ожидают самую сложную ситуацию во время отопительного сезона.
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