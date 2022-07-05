Как отметил Шмыгаль, в результате ракетных ударов и боевых действий в Украине многие объекты централизованного теплоснабжения полностью разрушены.

Премьер-министр Денис Шмыгаль признал, что в некоторых населенных пунктах не удастся до зимы восстановить централизованное теплоснабжение.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в рамках Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в швейцарском городе Лугано.

"Надо быть готовыми и честными, что не всегда получится восстановить централизованное теплоснабжение уже в этом году, потому что убытки огромные, и есть объекты централизованного теплоснабжения, которые разрушены до основания, их надо отстраивать фактически с нуля и делать, соответственно, системы теплоснабжения с нуля во многих городах", - сказал он.

Также премьер добавил, что правительство готовится к тяжелой зиме.

"Несколько сотен котельных разбиты, утрачены. Мы понимаем, что это риск для городов, городков. Мы взялись их восстанавливать и понимаем, что их восстановим. Кроме того, мы создали соответствующий запас быстрых модульных котельных, которые можно разворачивать в течение одной недели, на разных видах топлива. Мы сделали запас специальных генераторов для электроэнергии и запас специальных очистителей для питьевой воды", - сообщил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, 23 июня министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заверил, отопительный сезон в Украине начнется вовремя, тарифы на тепло не изменятся.

4 июля министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина из-за оккупации или уничтожения потеряла около трети тепловых электростанций.

В частности, в результате ракетных ударов российских войск разрушена Кременчугская ТЭЦ, также атаке подверглась Криворожская ТЭС.

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