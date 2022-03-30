Также министр энергетики Герман Галущенко требует от МАГАТЭ ограничить доступ российских сотрудников к файлам Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко требует заблокировать деятельность представителей России в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, об этом шла речь на встрече Галущенко с находящимся в Украине руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Позиция Минэнерго по обеспечению безопасности украинских атомных объектов остается неизменной. Она заключается также в ограничении доступа российских сотрудников к файлам Украины, а также в блокировании участия представителей Российской Федерации в инспекционной деятельности МАГАТЭ, миссиях и службах МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

В то же время министерство рассчитывает на поддержку МАГАТЭ в широчайшем освещении потенциальной опасности, которой Россия подвергает весь мир, захватывая и обстреливая ядерные объекты в Украине.

"После 24 февраля есть только две позиции: одна правильная, другая – искривленная. Третьего не дано. Особенно это касается ядерной безопасности. Правильная позиция – это гарантии, безопасность и охрана. Это то, за что отвечает Украина. И другая позиция, искаженная позиция — это обстрел ядерных объектов, это захват Чернобыльской и Запорожской АЭС", — подчеркнул министр.

Галущенко заявил, что первым и необходимым условием для обеспечения ядерной безопасности является полный вывод войск с территорий захваченных АЭС и городов-спутников и освобождение их от боеприпасов.

Своими действиями на атомных объектах в Украине Россия продемонстрировала полное игнорирование ключевых принципов, обеспечивающих развитие ядерной энергетики, а именно безопасность, охрану и гарантии.

Также говорится, что Россия ограничивает право Украины развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации. Этот принцип является консенсусом между ядерными и неядерными государствами.

Министр подчеркнул, что РФ нарушает ключевые принципы безопасности в части ответственности за управление ядерными установками и своими действиями способствует возникновению угрозы ядерной аварии.

"Захватив ядерные объекты в Украине, Россия совершила акт ядерного терроризма, поскольку это были умышленные действия в отношении ядерной установки и действия, препятствующие работе ядерной установки. Они хорошо осознают, что такое действие может привести к гибели или причинению тяжкого вреда населению и к значительному ущербу имуществу или окружающей среде в результате радиоактивного загрязнения", - отметила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в ходе широкомасштабного вторжения в Украину российские захватчики взяли под контроль два атомных объекта – Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции. В частности, ЧАЭС они захватили в первый день вторжения - 24 февраля, а Запорожскую АЭС – 4 марта.

Украина требует от Совбеза ООН немедленно препринять меры по демилитаризации Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и ввести туда специальную миссию ООН.

По данным Министерства обороны Украины по состоянию на 12:00 30 марта, оккупанты стягивают свои войска из Киевской области в район Чернобыльской АЭС, объекта "Укрытие" и Зону отчуждения в целом.