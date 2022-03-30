Он добавил, что важно быть на месте, чтобы оказать эффективную поддержку Украине в эти чрезвычайно сложные времена.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Украину для переговоров с высокопоставленными чиновниками нашей страны относительно работы АЭС

Об этом Росси написал в своем Twitter.

Главной целью его визита являются переговоры об обеспечении безопасности ядерных объектов. Также идет речь о предотвращении риска аварий, которые могут угрожать людям и окружающей среде.

"Я нахожусь на АЭС "Южная Украина", чтобы встретиться с украинскими чиновниками и персоналом и начать техническую помощь для безопасности ядерных объектов страны", – отметил Росси.

Он также добавил, что важно быть на месте, чтобы оказать эффективную поддержку Украине в эти чрезвычайно сложные времена.

Накануне Гендиректор МАГАТЭ заявил, что Украина имеет одну из крупнейших в Европе ядерно-энергетических программ, поэтому присутствие МАГАТЭ там, где это необходимо для обеспечения безопасности, имеет первостепенное значение.

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