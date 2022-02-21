Отмечается, что энергетики ждут прекращения обстрелов для проведения работ по восстановлению работы станции.

Луганская ТЭС отключена от энергосистемы из-за нестабильной ситуации в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Facebook.

"Сегодня, 21 февраля 2022 года, в 13.10 отключен от сети единственный работающий блок Луганской ТЭС из-за отключения ВЛ-220 Лисичанска. Также возле склада горюче-смазочных материалов зафиксировано возгорание. Сотрудники и основное технологическое оборудование не пострадали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас энергетики ждут прекращения обстрелов для проведения работ по восстановлению работы станции.

Учитывая обстоятельства, администрация Луганской ТЭС приняла решение минимизировать пребывание сотрудников на ТЭС и не выходить на открытую территорию при отсутствии острой производственной необходимости.

"ДТЭК держит ситуацию на контроле и синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго" и Военно-гражданской администрацией для продуктивного решения проблемы и обеспечения потребителей электроэнергией", - сообщила пресс-служба.

В компании напомнили, что ранее сегодня, 21 февраля, в результате обстрелов территории вблизи города Счастье была повреждена линия электропередач. Из-за этого обесточены город, хозяйственно-фекальная и водонасосная станции, прекращено водоснабжение города. Также поврежден участок теплосети возле водонасосной станции, что повлекло остановки подачи тепла.

В сети тем временем очевидцы происходящего публикуют видео с места событий.

"Снова русский мир пришел в город Счастье – обстреляли Луганскую ТЭС… Сидим без света… И это надолго, я так понимаю", – рассказала местная жительница.

Справка УНИАН. ДТЭК Луганская ТЭС - единственная тепловая электростанция в Луганской области (г. Счастье). Предприятие производит электрическую и тепловую энергию, идущую на нужды населения и предприятий региона, среди которых крупные заводы, шахты.

Станция имеет в своем активе шесть действующих и два законсервированных энергоблока, исчерпавших свои проектные ресурсы.

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