Планирование, позволяющее НПЗ компании перерабатывать альтернативную нефть, уже началось.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины крупнейшая энергетическая группа Венгрии MOL намерена разработать план отказа от российской нефти.

Об этом сообщает Financial Times.

"Нам нужно перестроить самолет в полете. Это процесс, который мы должны спланировать именно сейчас", — заявил директор по производству компании Жолт Хафф.

Также он отметил, что MOL, которая частично находится в госсобственности, должна готовиться к худшему сценарию прямо сейчас.

Планирование, позволяющее НПЗ компании перерабатывать альтернативную нефть, уже началось.

По подсчетам компании, модернизация нефтеперерабатывающего завода к югу от Будапешта для использования различных источников нефти может стоить до 700 млн евро и занять несколько лет.

Венгрия и российская нефть:

Венгрия продолжает блокировать предложение Евросоюза о постепенном запрете на импорт российской нефти, чем задерживает одобрение всего шестого пакета санкций против РФ.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оправдал отказ страны поддержать нефтяное эмбарго потерей выхода к морю 100 лет назад.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что только одна страна продолжает блокировать решение об эмбарго на российскую нефть. Глава МИД ожидает от Евросоюза шагов, чтобы устранить беспокойство Венгрии и в конечном итоге ввести нефтяное эмбарго против РФ.

16 мая 2022 года в ЕС не утвердили эмбарго на российскую нефть, против вновь выступила Венгрия.

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