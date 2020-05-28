Запуск опасных тепловых энергоблоков под предлогом кризиса является недопустимым - глава экокомитета Рады

Энергоблоки Приднепровской ТЭС без электрофильтров были запущены, несмотря на заверение и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец, что загрязняющие окружающую среду энергоблоки работать не будут.

Запускать в работу опасные для здоровья людей энергоблоки Приднепровской ТЭС без электрофильтров под предлогом кризиса в энергетике недопустимо.

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Об этом заявил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко, комментируя запуск компанией ДТЭК двух энергоблоков Приднепровской ТЭС, которые не оснащены необходимыми электрофильтрами, что несет риски для жизни людей.

"Ситуация, в которой топливная энергетика с повышенным потреблением угля превалирует над атомной энергетикой и загрязняет окружающую среду, тем более если отсутствуют фильтры и в результате этой деятельности производится повышенное количество выбросов в окружающую среду, это, конечно, недопустимо. Считаю, что ссылаться на энергокризис и изменение энергобаланса в этом случае недопустимо", - сказал Бондаренко.

В свою очередь народный депутат, заместитель главы комитета по вопросам экологической политики и природопользования Александр Мариковский отметил, что запуск данных энергоблоков произошел, несмотря на заверение и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец, что загрязняющие окружающую среду энергоблоки работать не будут.

"Действительно, комитет делал обращение на и.о. министра энергетики Ольгу Буславец, действительно, Ольга Буславец отвечала, что она услышала и приняла все меры, чтобы снизить эту грязную генерацию, но мы видим, что двое суток назад опять началось", - сказал Мариковский.

По его словам, тепловая генерация без установки электрофильтров опасна для здоровья населения и для окружающей среды, поскольку пыль попадает в дыхательные пути людей, проживающих рядом.

Депутат отметил, что комитет готовит законопроект о запрете работы энергоблоков без специальных фильтров. Этот законопроект уже в ближайшее время должен быть вынесен на рассмотрение парламента.

"Мы подключим большую группу депутатов и направим депутатский запрос на премьер-министра и и.о. министра энергетики Ольгу Буславец. Второе, мы рассмотрим на комитете невыполнение или игнорирование рекомендаций комитета и пригласим на комитет Буславец для отчета. Также считаю необходимым, чтобы мы в ближайшее время внесли в Верховную Раду законопроект о запрете генерации без установки электрофильтров. Такой законопроект уже готовится", - сказал Мариковский.

По его словам, ситуация, сложившаяся в энергетике страны, выгодна только частному энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

"У правительства какая-то своя политика относительно генерации. Атомная генерация сокращается, одновременно угольная генерация увеличивается, и когда она увеличивается, задействуют те блоки, которые не задействуют в нормальных условиях. Видимо, кому-то нужно сжечь больше угля, так как из-за аномально теплой зимы много угля осталось на складах", - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, ранее экоактивисты неоднократно заявляли, что работа Приднепровской ТЭС, которая входит в крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, несет экологическую угрозу городу-миллионнику Днепру из-за отсутствия модернизации энергоблоков станции, предусмотренной приватизационными обязательствами.

Справка УНИАН. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Министерством энергетики и защиты окружающей среды, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома" и работу на пониженной мощности еще 5 энергоблоков.

Энергобаланс был пересмотрен в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии. Более 20% рынка ВИЭ принадлежит энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. В то же время на тепловых электростанциях, большинство из которых также входит в энергохолдинг ДТЭК, предполагается несущественное снижение доли генерации.

При этом тепловая энергия дороже атомной, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями Украины.

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