Петр Пантелеев заявил, что нужно экономно использовать запасы газа.

Отопление в домах жителейи столицы появится в зависимости от погодных условий. Тепло могут начать подавать в ближайшие недели.

"Мы видим по тенденциям, что конец октября или начало ноября - это время, когда температура снизится, и тогда будет принято решение о начале отопительного сезона", - заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев на брифинге.

Пол его словам, запасов газа должны хватить на зиму, особенно на январь и февраль, поэтом использовать "голубое топливо" нужно максимально эффективным.

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"Мы не можем себе позволить тратить газ, когда температура на улице позволяет не отапливать. Ценные энергоресурсы, в частности газ, должны использоваться экономно, чтобы в самые холодные месяцы мы могли обеспечить достаточную подачу тепла", - объяснил чиновник.

Отопительный сезон в Киеве 2024 - последние новости

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что с 14 октября отопительный сезон начнется для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы Киева.

По его словам, тепло подключают по индивидуальным заявкам руководителей учреждений соцсферы, учитывая их функциональную специфику.

При этом он указал, что жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов в течение трех суток и будет сохраняться тенденция к похолоданию.

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