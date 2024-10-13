Из-за похолодания многие жители нашей страны ждут, когда батареи станут горячими.

Как правило, отопительный сезон в нашей стране начинается 15 октября. К примеру, говоря о столице, Кличко заявил, что отопительный сезон в Киеве начнется 14 октября, но не для всех киевлян. УНИАН расскажет, когда же все-таки дадут тепло по всей стране.

Когда начнется отопительный сезон - график по городам

Прежде всего важно понимать, что не только от состояния энергетики, но и от того, какая погода и температура за окном, будет зависеть отопительный сезон - Киев, как мы уже сказали, готов дарить тепло с 14 числа, но батареи станут горячими пока только в больницах, школах, детских садах и в других заведениях социальной сферы столицы.

Жилые дома вступят в отопительный сезон, когда среднесуточная температура достигнет отметки в 8°C и будет держаться на таком уровне минимум трое суток. Причем, еще одним условием стало наличие тенденции к похолоданию - для включения отопления не должно потеплеть на улице.

Видео дня

Что касается того, когда начинается отопительный сезон в других городах Украины, ситуация выглядит примерно так:

Харьков - позже 15 октября;

Житомир - 16 октября;

Житомирская область - 1 ноября;

Чернигов - 15 октября;

Мукачево - 21 октября.

Вопрос с тем, когда включат отопление в Луцке и Волынской области, а также в Ровно и Ровенской области, городские власти пока не комментируют. Предполагается, что так же, как и в Киеве, будут ориентироваться на погоду и температуру воздуха - если столбик термометра остановится на отметке в 8°C и не поднимется выше трое суток, то батареи потеплеют. Тем не менее, стоит заметить, что в больницы города Ровно тепло пришло еще 8 октября.

В Днепре ситуация несколько иная - согласно заявлениям чиновников, практически все работы по теплоизоляции выполнены, а город, в целом, готов к отопительному сезону, но точной даты, когда включат отопление в Днепре, нет.

Будет ли повышение тарифов на отопительный сезон 2024

Военное положение, которое было продлено до 9 ноября 2024 года, сопровождается запретом на повышение тарифов - в этот период стоимость газа, горячей воды и отопления для украинцев не изменится. Отопительный сезон 2024-2025 пройдет в рамках моратория - это значит, что до 30 апреля 2025 года за газ жители нашей страны заплатят по 7,96 гривень за кубометр, если пользуются услугами "Нафтогаз Украина", а другие поставщики держат цены от 7,70 до 9,99 гривни за кубометр.

Что касается электроэнергии, то с 1 октября большая часть населения будет платить по 4,32 грн за кВтч, а использование электрокотла, если проект утвержден, обойдется в 2,64 грн за кВтч. Отопительный сезон для украинцев может пройти по льготному тарифу, согласно постановлению Кабмина № 632, но только на первые 2 000 кВтч в месяц. Как только расход станет больше, придется платить по стандартной цене - 4,32 грн за кВтч.

Вас также могут заинтересовать новости: