Как долго можно хранить бензин в алюминиевой или пластиковой канистре читайте на УНИАН.

Всем обладателям автомобилей обязательно нужно иметь запас бензина, особенно сейчас, в военное время, когда возможны любые проблемы с его наличием на АЗС. Это также касается бензина для хозяйственных целей: генераторов, бензопил и косилок. В связи с этим стоит знать, в чем хранить бензин на длительный срок и как правильно хранить бензин в канистре.

Как правильно хранить бензин в канистре

Ответ на вопрос, можно ли хранить бензин в канистре, вообще очень прост - можно. Давайте разберемся - как хранить бензин в канистре.

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Больше всего подходят для длительного хранения бензина стандартные металлические канистры: желательно стальные, но и алюминиевые тоже можно. Они должны быть плотно закрытыми и находиться в прохладном месте (идеальная температура хранения 15-20 градусов), а также не подвергаться солнечному воздействию. Согласно государственному стандарту хранить бензин в таких условиях можно до одного года. При этом стоит помнить, что со временем качество бензина все равно будет меняться у худшую сторону, и его октановое число постепенно будет понижаться.

Можно ли хранить бензин в пластиковой канистре

Для хранения топлива кроме металла можно использовать и другую тару, но проблема в том, как долго можно хранить бензин в пластиковой канистре. При выборе пластиковой тары стоит знать, что она не подходит для длительного содержания бензина: так он хранится не более 3-6 месяцев. Бензин начинает взаимодействовать с пластиком и его качество стремительно снижается. В качестве альтернативы многие считают, что можно хранить бензин в пластиковой бутылке из-под воды. Так держать бензин не желательно, а в крайних случаях можно использовать такой метод для недолгой транспортировки топлива. Важно, чтобы бутылки плотно закрывались, но и на заправках топливо так не отпускают покупателям.

Важные советы по хранению бензина

Длительность того, сколько можно хранить 92 бензин, напрямую зависит от соблюдения правил его содержания – но срок в основном не более года.

Стоит знать, что бензин с маслом хранится не более восьми недель, потом же он начинает стремительно терять свои качества.

Тем же, кто по тем или иным причинам не имеет возможности хранить бензин в канистре, нужно знать, сколько можно хранить бензин в баке. Срок хранения топлива в автомобильном баке зависит от температуры среды (которая может постоянно меняться) и марки бензина, и поэтому может быть разным. Но так хранить бензин не рекомендуется, потому что из-за этого его качество будет падать значительно быстрее, чем при хранении в канистрах.