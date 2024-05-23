Грубые управленческие просчеты привели к потере добычи объемом до 1 миллиарда кубов и огромным убыткам для госбюджета.

За год после так называемой национализации ПАО "Укрнафты" из-за пассивности нового менеджмента этого предприятия и чиновников Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра) Украина потеряла добычу газа до 1 миллиарда кубических метров, и вынуждена теперь в больших объемах импортировать голубое топливо. Соответственно подконтрольная "Укрнафте" добывающая компания "Укрнефтебурение" перестала наполнять госбюджет налоговыми отчислениями.

Об этом в среду, 22 мая, в своем выступлении в парламенте заявил народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, выступая против принятия законопроекта №8316 о критической инфраструктуре.

"Год назад государство забрало у условных "негодяев" такое очень успешное предприятие, которое занималось нефте- и газодобычей, это - "Укрнефтебурение". Оно добывало 0,6 миллиарда кубов газа - 600 миллионов, это очень мощный объем. Его забрали летом, остановили с 1 декабря прошлого года, забрав лицензию, прекратив бездарным решением соответственно Укргосгеонедра и пассивностью управляющей компании "Укрнафта". В результате нам (стране. - Ред.) сегодня не хватает катастрофически газа, мы будем вынуждены закупать его по импорту в огромных объемах. А мы потеряли реально до 1 миллиарда добычи, и предприятие сейчас стоит, и налоги не платятся. Вот конкретное следствие таких действий и таких решений", - заявил парламентарий.