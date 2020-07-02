Украина с начала года увеличила импорт газа на четверть

Самые большие объемы голубого топлива были импортированы из Словакии.

Украина в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила импорт природного газа на 24% - до 7 миллиардов кубометров.

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Об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС Украины".

Сообщается, что импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.

В частности, в июне 2020 году в Украину было импортировано 1,8 миллиарда кубометров природного газа, что на 9% больше импортных объемов июня 2019 года.

По информации оператора, всего за первые 6 месяцев 2020 года импорт из Словакии составил 3,9 миллиарда кубометров (+ 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии – 2,2 миллиарда кубометров (+ 39%), из Польши – 0,9 миллиарда кубометров (+ 34%).

Отмечается, что указанные объемы импорта включают виртуальный реверс (backhaul), который впервые стал доступен с начала этого года: из Венгрии – 1,2 миллиарда кубометров и из Польши – 0,5 миллиарда кубометров.

"С начала года 3,7 миллиарда кубометров импортируемых объемов, из которых 49%, или 1,8 миллиарда кубометров, поступили в режиме shorthaul, были направлены в подземные газохранилища для хранения на "таможенном складе", - сообщили в компании.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,4%, или на 3,65 миллиарда кубометров, - до 14,25 миллиарда кубометров.

В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, Украина сократила импорт природного газа на 24,6% - до 10,59 миллиарда кубометров.

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