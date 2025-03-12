Киеву необходимо импортировать газ, чтобы компенсировать потерю добычи.

Украина может импортировать большие объемы американского газа уже в этом году через терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше. Киев борется с последствиями российских ударов по инфраструктуре.

Издание Reuters пишет, что импорт американского газа в Украину может укрепить экономическое партнерство с Вашингтоном, а наличие "голубого топлива" их США в украинских хранилищах может сдержать российские атаки.

Глава украинского газового оператора Дмитрий Липпа сказал, что Украина может импортировать не менее 4 миллиардов кубометров газа в период с апреля по октябрь. Соглано расчетам Reuters, общий счет за импорт составит не менее 1 миллиарда долларов.

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Из общего объема импорта через Европу до половины будет приходиться на СПГ, поставляемый на европейские терминалы, а не на трубопроводный газ, и из этого объема, по словам Липпы, большая часть может быть поставлена из США.

"Если брать политический аспект, то для нас лучше, чтобы как можно больше американского СПГ поступало в Польшу и постепенно доставлялось к нам", - сказал глава украинской ГТС.

По его словам, геополитическая ситуация означает, что американский СПГ может быть предпочтительнее, чем, например, конкурирующий катарский СПГ, при условии, что разница в цене не будет значительной.

По словам Липпы, СПГ может поставляться в Украину с терминалов в Германии, Греции, Литве и Польше.

Польский и литовский маршруты являются самыми дешевыми, но, по его словам, Украине придется использовать и другие трубопроводы, поскольку польский интерконнектор позволяет импортировать только до 7 миллионов кубометров в день, в то время как потребность составляет 20-25 миллионов.

Стоит отметить, что до последних атак Украина добывала 52-53 миллиона кубометров газа в день, но атаки сократили добычу на 40%, что вынудило Киев увеличить импорт.

В рамках подготовки к зимнему отопительному сезону 2025-26 годов Украина обычно начинает закачивать газ в хранилища примерно в апреле. По оценкам энергетиков, для нормального прохождения зимнего сезона Украине необходим резерв не менее 13 млрд куб. м газа к середине октября.

Импорт газа в Украину - последние новости

Российская Федерация в ночь на 20 февраля нанесла массированный ракетно-дроновый удар по газовой инфраструктуре Украины. Москва пытается остановить добычу "голубого топлива".

В результате Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать падение добычи на 40% после российских ракетных ударов по сектору.

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