Снижение добычи газа и трудности с извлечением топлива из подземных хранилищ могут заставить Киев увеличить объемы импорта.

Украина на прошлой неделе резко увеличила импорт газа на прошлой неделе из-за российских ракетных ударов. Киев только в воскресенье, 9 февраля, импортировала 16,3 млн куб. м "голубого топлива" из стран Европейского союза.

Издание Reuters пишет, что Украина импортирует:

из Венгрии - 7,1 млн куб. м газа;

из Словакии - 7,3 млн куб. м;

из Польши - 1,8 млн куб. м.

Киев может хранить в хранилищах около 30 миллиардов кубометров газа, но страна перестала сообщать об объемах газа в хранилищах, которые регулярно подвергаются российским ракетным ударам с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

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Как падение добычи газа, так и трудности с извлечением топлива из подземных хранилищ могут вынудить Украину увеличить импорт.

Украина предложила странам ЕС свои хранилища - последние новости

В конце января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также предложил Хорватии хранить собственный газ в украинских газохранилищах.

Позже спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что Киев готов предоставить свои подземные газохранилища для хранения американского природного газа, доставленного в сжиженном виде в Европу через LNG-терминалы.

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