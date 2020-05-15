Импорт электроэнергии в Украину в апреле сократился в 3 раза

При этом импорт электроэнергии из России в прошлом месяце не осуществлялся, а из Беларуси - уменьшился в 2,9 раза.

Доля импортной электроэнергии в энергосистеме Украины в апреле 2020 года по сравнению с мартом уменьшилась в 3 раза, до 150,6 миллиона кВт-ч.

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Об этом говорится в сообщении оператора Объединенной энергосистемы страны - Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

По данным компании, в торговую зону Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС), синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, в апреле поступило 2,7 миллиона кВт-ч (менее 0,03% от общего производства электроэнергии), что в 3,4 раза меньше, чем в марте 2020 года. При этом импорт электроэнергии из России в течение месяца не осуществлялся, а из Беларуси уменьшился в 2,9 раза.

Отмечается, что для обеспечения операционной безопасности в апреле импорт в торговой зоне ОЭС Украины суммарно ограничивали на 98% (из России - на 100%).

Импорт в торговую зону "острова Бурштынской ТЭС", работающего синхронно с европейским энергообъединением ENTSO-E, в апреле 2020 года составил 147,9 миллиона кВт-ч, что в 2,9 раза меньше, чем в марте 2020 года. Больше всего электроэнергии было импортировано из Словакии - 102,94 миллиона Квт-ч.

По данным компании "Укрэнерго", экспорт электроэнергии из Украины в апреле 2020 года составил 237,9 миллиона кВт-ч, что в 3,3 раза меньше, чем в марте.

Как сообщал УНИАН, в марте 2020 года доля импортной электроэнергии в энергосистеме Украины уменьшилась на 19,7%, до 442,5 миллиона кВт-ч.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-апреле 2020 года увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 26,2% по сравнению с январем-апрелем 2019 года - до 166,92 миллиона долларов с 132,29 миллиона долларов. Импорт электроэнергии в Украину по итогам января-апреля 2020 года в денежном выражении составил 102,2 миллиона долларов.