Почасовые отключения газа больше всего ударят по жителям частных домов.

Следующая зима будет не легче прошлой, поскольку отключение света могут стать более длительными, возможна и почасовая подача газа.

Как эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил в эфире телемарафона, прошлая зима была теплой и без существенных морозов, что помогло стране не замерзнуть. Однако, маловероятно, что вторая подряд зима будет такой.

"Если будет зима, как зима обычная, тогда отключения будут длиннее. То есть, если мы раньше видели графики 4 на 4, 6 на 6, то я думаю, здесь графики могут быть такие, что, например, 10 часов не будет электроэнергии, 5 часов будет электроэнергия", – сказал он.

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Корольчук считает, что магазины так же как и в прошлом году будут завышать цены на необходимые зимой товары (генераторы, фонари, павербанки), что требует реакции со стороны органов власти.

По убеждению эксперта, к проблемам с отключениями электричества может добавиться и недостаточные запасы газа. По его мнению, планы правительства по заполнению подземных хранилищ – 14,5 млрд куб. м – учитывают сценарий умеренной зимы, поэтому в случае длительных морозов топлива может не хватить до конца холодов.

"И тогда будут такие же графики, что 10 часов будет газ, 10 часов не будет газа, и это будет касаться так же и теплокоммунэнерго... То есть там, где люди живут в сельской местности в частных домах – это будет существеннее наносить ущерб. Будет сложнее и дороже", – пояснил эксперт.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

По данным НЭК "Укрэнерго", август прогнозируется наиболее сложным месяцем для энергосистемы – из-за вывода в ремонт некоторых энергоблоков.

По словам руководителя компании Владимира Кудрицкого, в Украине уже восстановили 56 трансформаторных подстанций, разрушенных российскими обстрелами, еще 7 должны восстановить до начала отопительного сезона.

Некоторые эксперты считают, что грядущая зима будет сложной из-за того, что энергетическая система до сих пор не восстановилась после обстрелов прошлой зимой. Кроме того, существует угроза новых обстрелов.

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